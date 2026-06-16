Обновление приложения обошлось жительнице Томской области в 56 тысяч рублей

Гаджет отключился и некоторое время не включался Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуру Кривошеинского района обратилась многодетная мать, ставшая жертвой киберпреступления. По информации надзорного ведомства, осенью 2025 года мать шестерых детей обновляла мобильное приложение в телефоне и нажала на всплывающее окно. Гаджет отключился и некоторое время не включался. Когда смартфон заработал, женщина обнаружила, что с ее банковского счета списали 56 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», в ходе расследования удалось установить, что деньги со счета многодетной матери поступили на счет жительницы Ставропольского края.

Районная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владелицы банковского счета неосновательного обогащения.

Иск суд удовлетворил. Фактическое исполнение решения, то есть процесс возращения денег, прокуратура намерена проконтролировать.

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