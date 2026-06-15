Миллионный штраф за 204 рыбы: полиция задержала браконьеров в Стрежевом

Украли рыбы на три миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области с поличным задержали браконьеров. Как сообщили в УМВД России по Томской области, рыбаков задержали в акватории рядом со Стрежевым. Общий ущерб, рассчитанный согласно федеральным таксам, составил почти три миллиона семьсот тысяч рублей.

Мужчины трудились на предприятии, имевшем официальную квоту на вылов нельмы и муксуна в объеме не более двадцати килограммов. Однако нарушители добыли двести четыре особи сиговых и лососевых пород, что нанесло окружающей среде колоссальный вред. Межведомственное взаимодействие инспекторов по охране водных биоресурсов и сотрудников полиции позволило оперативно пресечь незаконный промысел в рамках регионального законодательства.

Судебная инстанция признала виновных нарушителями правил добычи водных биологических ресурсов. Одному браконьеру назначен штраф в размере пятисот пятидесяти тысяч рублей, второму — пятисот тысяч рублей. За подобные нарушения в сфере экологии и природопользования предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Суровое наказание служит предупреждением для всех местных жителей, студентов и граждан, которые могут решиться на незаконный промысел в сибирских реках. Строгий контроль со стороны надзорных органов и правоохранителей гарантирует неотвратимость наказания за хищническое отношение к природным ресурсам Томской области.

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