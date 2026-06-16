В Томске объявлены результаты первых ЕГЭ по литературе, истории и химии

Шесть человек в Томске сдали ЕГЭ по химии на сто баллов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томске обнародованы результаты первых ЕГЭ. Основной период сдачи экзамена начался 1 июня. В этот день сдавали три предмета по выбору — историю, литературу и химию. По данным городского департамента образования, по результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ девять выпускников получили максимальный результат — 100 баллов.

По химии наивысшие результаты получили три выпускника из лицея при ТПУ, по одному выпускнику из Русской классической гимназии, Академического лицея и Школы «Эврика-развитие».

100 баллов по литературе получили два выпускника из Гуманитарного лицея и один выпускник из Русской классической гимназии №2.

Историю на 100 баллов не сдал никто.

На уровне районов области результаты ЕГЭ в регионе не объявлены.

Основной период ЕГЭ продолжается. Впереди экзамены по информатики и устная часть по иностранным языкам.

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