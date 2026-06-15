Полицейские быстро доставили беременную пассажирку в роддом Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Томска благополучно родила дочку после сложной дороги в больницу. В региональном УМВД сообщили об инциденте, который произошел в мае. Вечером в микрорайоне Юбилейный села Тимирязевского к инспекторам ДПС, находившимся на дежурстве, за помощью обратился водитель такси.

Его клиентка — беременная женщина — направлялась в роддом №4. Ей срочно нужна была помощь врачей, таксист нервничал из-за состояния пассажирки и опасался, что из-за вечерних пробок просто не успеет довезти даму до места назначения до начала родов.

В служебную машину роженица пересела из такси. Видео: УМВД России по Томской области

Сотрудники полиции пересадили будущую маму в служебный автомобиль, включили спецсигналы, оперативно доставили женщину в акушерское отделение и передали врачам. На видео, которое опубликовала полиция, видно, как напряжена и сосредоточена женщина на переднем сидении. Известно, что у томички родилась дочь.

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