Приставы арестовали два автомобиля томички за кредитный долг в пять миллионов

Оба автомобиля будут реализованы в счет погашения долга. Фото: ФССП России по Томской области

Судебные приставы арестовали два автомобиля томички, задолжавшей банку около пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов. Транспортные средства направят на реализацию для принудительного исполнения обязательств заемщика.

Банк подал иск в суд о взыскании долга и обращении взыскания на автомобили, находившиеся в залоге, чтобы гражданка не смогла продать либо передать транспорт третьим лицам до погашения займов. Группа по наложению арестов на автотранспорт выехала на адрес регистрации должницы в микрорайоне Левобережный Лайф, где находился один из заложенных автомобилей «Чери Тиго». Машину предварительно оценили в четыре миллиона рублей и передали на ответственное хранение взыскателю.

Второй автомобиль «Хендай Солярис» по известным приставам адресам отсутствовал, однако его обнаружили и арестовали в Октябрьском районе города при проверке имущества совсем другого должника. Данная машина, сдававшаяся в аренду для услуг такси, также передана на ответственное хранение банку. Взыскателя предупредили об уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества. Второй автомобиль предварительно оценен в один миллион рублей.

После прохождения процедуры оценки машины передадут на реализацию, в результате которой планируется погасить кредиты. Кроме того, должнице необходимо оплатить исполнительский сбор в бюджет Российской Федерации за неисполнение судебных решений в добровольный срок.

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