В областном центре в течение дня осадков не ожидается Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томске и области во вторник, 16 июня. По информации томского ЦГМС, в районах в течение дня вероятны кратковременные дожди, грозы, град, при грозах — ливни.

Ветер северо-восточный с порывами до 12 м/с, при грозах до 15-20 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит +25…+30°С.

В Томске в течение дня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.

Ранее в регионе было объявлено о том, что в период с 18 по 24 июня сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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