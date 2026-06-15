Лжеремонтники из Томска пойдут под суд по статье за мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 22-летнего томича. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области. Молодой человек вместе с подельником обманывал граждан под видом оказания бытовых ремонтных услуг.
По версии следствия, в марте текущего года злоумышленники размещали в сети объявления о ремонте электроприборов и сантехники. Создавая видимость компетентности, лжемастера получили от двух местных жительниц более тридцати тысяч рублей якобы за материалы, после чего скрылись. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, что стало началом расследования.
В другом эпизоде фигуранты пытались выманить у пенсионерки почти девяносто одну тысячу рублей за замену вилки кухонной плиты, навязав дополнительные услуги. Преступный умысел не был доведен до конца из-за отключения электричества и блокировки банком операции по переводу средств.
Действия подозреваемых квалифицированы по части второй статьи 159 и части третьей статьи 30, части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемый признал вину, однако потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании материального ущерба. В отношении второго соучастника следственные мероприятия продолжаются.
Подобные схемы обмана на доверии часто используются в отношении пожилых людей, которые в силу возраста не способны определить недобросовестных исполнителей услуг. Правоохранители призывают томичей не переводить предоплату незнакомым мастерам и проверять документы специалистов перед началом работ.
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