Лжеремонтники из Томска пойдут под суд по статье за мошенничество

Молодые люди брали предоплату за материалы, но не собирались выполнять заказы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 22-летнего томича. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области. Молодой человек вместе с подельником обманывал граждан под видом оказания бытовых ремонтных услуг.

По версии следствия, в марте текущего года злоумышленники размещали в сети объявления о ремонте электроприборов и сантехники. Создавая видимость компетентности, лжемастера получили от двух местных жительниц более тридцати тысяч рублей якобы за материалы, после чего скрылись. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, что стало началом расследования.

В другом эпизоде фигуранты пытались выманить у пенсионерки почти девяносто одну тысячу рублей за замену вилки кухонной плиты, навязав дополнительные услуги. Преступный умысел не был доведен до конца из-за отключения электричества и блокировки банком операции по переводу средств.

Действия подозреваемых квалифицированы по части второй статьи 159 и части третьей статьи 30, части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемый признал вину, однако потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании материального ущерба. В отношении второго соучастника следственные мероприятия продолжаются.

Подобные схемы обмана на доверии часто используются в отношении пожилых людей, которые в силу возраста не способны определить недобросовестных исполнителей услуг. Правоохранители призывают томичей не переводить предоплату незнакомым мастерам и проверять документы специалистов перед началом работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенничество с наследством бойца СВО проверяют в Томске по статье 159 УК РФ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru