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НовостиОбщество15 июня 2026 11:53

Лжеремонтники из Томска пойдут под суд по статье за мошенничество

Молодые люди под видом мастеров выманивали деньги, не собираясь выполнять работу
Екатерина Сафонова
Молодые люди брали предоплату за материалы, но не собирались выполнять заказы

Молодые люди брали предоплату за материалы, но не собирались выполнять заказы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 22-летнего томича. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области. Молодой человек вместе с подельником обманывал граждан под видом оказания бытовых ремонтных услуг.

По версии следствия, в марте текущего года злоумышленники размещали в сети объявления о ремонте электроприборов и сантехники. Создавая видимость компетентности, лжемастера получили от двух местных жительниц более тридцати тысяч рублей якобы за материалы, после чего скрылись. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, что стало началом расследования.

В другом эпизоде фигуранты пытались выманить у пенсионерки почти девяносто одну тысячу рублей за замену вилки кухонной плиты, навязав дополнительные услуги. Преступный умысел не был доведен до конца из-за отключения электричества и блокировки банком операции по переводу средств.

Действия подозреваемых квалифицированы по части второй статьи 159 и части третьей статьи 30, части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемый признал вину, однако потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании материального ущерба. В отношении второго соучастника следственные мероприятия продолжаются.

Подобные схемы обмана на доверии часто используются в отношении пожилых людей, которые в силу возраста не способны определить недобросовестных исполнителей услуг. Правоохранители призывают томичей не переводить предоплату незнакомым мастерам и проверять документы специалистов перед началом работ.

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