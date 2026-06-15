Мошенничество с наследством бойца СВО проверяют в Томске по статье 159 УК РФ

Готовятся документы для проведения судебных разбирательств Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранительные органы Томской области начали процессуальную проверку по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации после появления информации о мошеннических действиях с имуществом погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Парабельский межрайонный следственный отдел организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

В рамках процессуальной проверки следователи дадут надлежащую правовую оценку всем изложенным обстоятельствам и установят личности возможных злоумышленников. Подобные преступления вызывают широкий резонанс среди местных жителей и граждан, так как направлены против семей защитников Отечества. Своевременное выявление и пресечение подобных схем позволяет защитить имущественные права граждан и привлечь виновных к установленной законом ответственности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшую судьбу уголовного дела. Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность при оформлении наследственных прав и сделок с недвижимостью, чтобы не стать жертвами обмана.

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