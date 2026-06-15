Объем строительных работ в Томской области сократился на 13 процентов

Темпы объемов в строительстве проигрывают показателям прошлого года Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области зафиксировало снижение объемов строительной отрасли. Об этом сообщает Союз строителей региона. За четыре месяца текущего года общий объем выполненных работ оценивается в двадцать миллиардов рублей, что на 13 процентов меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

В апреле показатель уменьшился на 42 процента в годовом выражении и составил четыре целых восемь десятых миллиарда рублей. При этом ввод в строй жилья в регионе сократился почти на сорок семь процентов и достиг девятнадцати тысяч квадратных метров. В сегменте индивидуального жилищного строительства падение оказалось незначительным и составило всего два целых девять десятых процента.

За период с января по апрель объем ввода жилья снизился на 10 процентов и достиг восьмидесяти восьми тысяч квадратных метров, в том числе пятьдесят две тысячи девятьсот квадратных метров пришлись на частный сектор. Несмотря на мартовское снижение, по итогам первого квартала фиксировался прирост в размере одиннадцати процентов.

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