Как и Томск, столицу Италии изнуряют +30°С и выше. Фото: Руслан Мурзаев
Сейчас в далеком Риме, как и в Томске, столбики термометров поднимаются до отметки +32°С. Но, по словам приехавшего туда в командировку томича Руслана Мурзаева, итальянский зной ощущается жестче. 45-летний сибиряк прогулялся по жаркому «Вечному» городу и сделал снимки самых знаменитых локаций. Колизей, фонтан Треви, Пантеон, обелиск Фламинио и даже дом, где жил Федерико Феллини... Смотрим известные во всем мире достопримечательности, листая вечером в выходной яркие кадры эксклюзивной подборки «КП-Томск».
В фонтан Треви (самый крупный в Риме) туристы бросают много монет. Фото: Руслан Мурзаев
Площадь Венеции на склоне Капитолийского холма. Фото: Руслан Мурзаев
Витториано — монумент в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II.. Фото: Руслан Мурзаев
Слева — Витториано, справа — площадь Санти Апостоли. Фото: Руслан Мурзаев
Сад «Палаццо Венеция». Фото: Руслан Мурзаев
Любопытный автомобилист. Фото: Руслан Мурзаев
Дом, где жил Федерико Феллини. Фото: Руслан Мурзаев
Колоритная улочка. Фото: Руслан Мурзаев
Колизей или амфитеатр Флавиев — одно из самых грандиозных античных сооружений. Фото: Руслан Мурзаев
Пьяцца-дель-Пополо (Площадь народа) — историческое и архитектурное достояние города. Фото: Руслан Мурзаев
Храм Венеры Прародительницы — находился на форуме Цезаря в Риме. Построен до нашей эры. Фото: Руслан Мурзаев
Пантеон на площади Пьяцца-делла-Ротонда. Фото: Руслан Мурзаев
Июньский закат в Риме. Фото: Руслан Мурзаев
Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала эксклюзивный фоторепортаж с забега в честь Дня России.
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