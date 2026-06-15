В Северске устраняют последствия ураганного ветра

Около суток в Северске продолжаются работы по устранению последствий недавней стихии. В воскресенье, 14 июня, в закрытом городе наблюдались ураганный ветер, ливень и гроза. Мэр города Николай Диденко сообщил, что ветер повалил около сорока деревьев, сломал множество веток. В некоторых районах города ливневая канализация не справилась с залповым объемом осадков. Дождеприемники уже очистили от мусора.
Шторм затронул только Северск, в Томске сильного ветра и ливня не было, прошел лишь небольшой дождь. Синоптики томского ЦГМС объяснили это кучево дождевой облачностью, которая сформировалась локально, именно над закрытым городом.
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