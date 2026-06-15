Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прогноз погоды на вторник, 16 июня, уточнили в томском ЦГМС. В области местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах — ливни. Ветер северо-восточный с порывами при грозах до 15-20 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью составит +10…+15°С, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.
В Томске ночью местами возможен небольшой дождь, гроза, днем — преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с порывами при грозе до 15-20 м/с.
Температура воздуха в областном центре ночью составит +13…+15°С, днем ожидается +26…+28 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аномально жаркая погода в Томской области задержится до 24 июня
Солнечно и умеренно жарко: опубликован прогноз погоды на третью неделю июня в Томской области
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru