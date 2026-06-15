В областном центре дождь возможен только ночью, день пройдет без осадков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на вторник, 16 июня, уточнили в томском ЦГМС. В области местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах — ливни. Ветер северо-восточный с порывами при грозах до 15-20 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью составит +10…+15°С, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.

В Томске ночью местами возможен небольшой дождь, гроза, днем — преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с порывами при грозе до 15-20 м/с.

Температура воздуха в областном центре ночью составит +13…+15°С, днем ожидается +26…+28 градусов.

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