Стойкая криминальная мотивация: суд в Томске отклонил апелляцию рецидивиста

С июля 2024 года по июнь 2025 года томич совершил семь квартирных краж Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Томска, приговоренный к шести годам лишения свободы, подаол апелляционную жалобу. По информации прокуратуры Томской области, Октябрьский районный суд признал ранее судимого 37-летнего местного жителя виновным в кражах с незаконным проникновением в жилище.

Установлено, что томич с июля 2024 года по июнь 2025 года совершил семь квартирных краж. Сначала он звонил в домофон, проверяя есть ли дома хозяева, затем взламывал замки на входных дверях или через окна проникал в квартиры. Мужчина забирал наличные, компьютеры, бытовую технику, ювелирные украшения, одежду и парфюмерию. Общий ущерб превысил один миллион рублей.

Приговор суда — шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Томич подал апелляционную жалобу, где указал на чрезмерную суровость наказания, и попросил назначить ему условный срок.

Прокурор, участвовавший в суде второй инстанции, обратил внимание на стойкую криминальную мотивацию мужчины, который является рецидивистом. Ранее томич был неоднократно судим за аналогичные противоправные деяния, однако не изменил своего отношения к преступлениям.

Суд в удовлетворении апелляции отказал.

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