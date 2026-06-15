Аномально жаркая погода в Томской области задержится до 24 июня

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики томского ЦГМС сообщили, что период аномально жаркой погоды в Томской области продлен до 24 июня. Воздух будет прогреваться до до +30 °С и выше.
В сообщении метеорологов подчеркивается, что жара ожидается в период с 18 по 24 июня. Ранее сообщалось, что зной в регионе будет ощущаться до 11 июня, затем период действия высоких температур воздуха был продлен до 17 июня.
Высокая и чрезвычайная пожароопасность из-за жары более 30 градусов установилась в большинстве регионов Сибири. Об этом сообщают региональные гидрометцентры. По данным Западно-Сибирского УМГС, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидается до 30 градусов днем.
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