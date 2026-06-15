В правительстве Томской области перераспределены полномочия

Переподчинены два департамента и один комитет Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Утверждены структурные изменения в недавно созданном Правительстве Томской области. Все нововведения связаны с недавней отставкой заместителя губернатора по правовым вопросам Максима Филиппова.

Переподчинены два департамента и один комитет, работу которых ранее курировал чиновник, освободивший свой пост 11 июня.

С 15 июня департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Правительства Томской области, а также Департамент ЗАГС Томской области переданы в сферу ведения заместителя губернатора по управлению делами.

Работу Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области будет курировать заместитель губернатора по вопросам безопасности.

Председателем правительства Томской области в конце мая был назначен Алексей Кондратьев.

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