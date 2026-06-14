Подросток на питбайке госпитализирован после падения на трассе в Томске

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нарушения ПДД. Фото: УМВД России по Томской области

Шестнадцатилетний подросток доставлен в больницу с травмами после того, как не справился с управлением питбайком и упал на проезжую часть на улице Мичурина. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло тринадцатого июня около восемнадцати часов тридцати минут. Несовершеннолетний водитель мототехники допустил опрокидывание транспортного средства на дорогу. За управление транспортным средством лицом, не имеющим на то права, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей. Родителям подростка также грозит ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают граждан помочь в расследовании. Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться в отделение автоинспекции по адресу Иркутский тракт, д. 79, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-699.

Соблюдение правил дорожного движения и отказ от управления мототехникой несовершеннолетними являются критически важными для сохранения жизни и здоровья граждан. Родителям необходимо контролировать досуг подростков и разъяснять им опасность выезда на дороги общего пользования без соответствующего обучения и экипировки.

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