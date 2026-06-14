Полиция Томска ищет хулигана, обнажившего гениталии у Лагерного сада

Мужчине грозит административный штраф или арест на 12 суток Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томска устанавливают личность мужчины, публично продемонстрировавшего гениталии в районе Лагерного сада, сообщает пресс-служба ведомства. За данное деяние предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, влекущая за собой штрафы и задержание на 12 суток.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники УМВД обнаружили видеозапись, на которой зафиксирован инцидент с участием неустановленного гражданина. Мужчина совершил противоправные действия в общественном месте, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. В отношении нарушителя проводится комплекс проверочных мероприятий.

Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к установлению и задержанию правонарушителя. Подобные действия представляют угрозу для спокойствия местных жителей, студентов и граждан, отдыхающих в парковой зоне. За совершение мелкого хулиганства, в том числе сопряженного с демонстрацией непристойных действий, виновным грозят крупные штрафы и административное задержание на 12 суток.

Правоохранители призывают горожан соблюдать правила общественного порядка и не совершать противоправных действий в общественных местах. Если вам стали известны факты нахождения данного мужчины или места его проживания, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону доверия полиции или номеру 102.

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