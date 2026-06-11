Слал грубые смс: таксист из Томской области оскорбил школьницу из-за неоплаченной поездки

Суд оштрафовал водителя на 3 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области водитель сервиса заказов отправил грубые сообщения несовершеннолетней пассажирке из-за неоплаченной поездки. Инцидент произошел в Северске. Об этом рассказали сегодня в прокуратуре Томской области.

Установлено, что в апреле текущего года 14-летняя местная жительница вызвала автомобиль через популярное мобильное приложение для поездки на тренировку. После завершения маршрута водитель, оставшийся недоволен отсутствием оплаты, начал отправлять девочке грубые и унижающие честь сообщения в чате сервиса.

По факту инцидента прокурор возбудил в отношении 35-летнего мужчины дело об административном правонарушении. Суд признал водителя виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

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