Врезались в дерево на полном ходу: в Стрежевом погиб водитель и трое пострадали

Водитель скончался в больнице, а трое пассажиров получили серьезные травмы. Фото: УМВД России по Томской области

Автоинспекторы выясняют причины гибели водителя после удара о дерево в Стрежевом. Трое его пассажиров получили травмы после съезда в кювет. В УМВД России по Томской области рассказали о деталях ДТП.

Авария произошла одиннадцатого июня около 22:30 на третьем километре трассы до речного причала. Двадцатидвухлетний водитель отечественной легковушки не справился с рулевым управлением, после чего машина слетела в левый кювет и врезалась в дерево. В результате удара сам виновник аварии скончался в медицинском учреждении. Трое его пассажиров, в том числе двое молодых людей в возрасте двадцати двух лет и один пассажир двадцати одного года, находившиеся в салоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи и автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, предусмотрена уголовная ответственность. Если бы водитель выжил, ему бы грозило лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. В рамках административного законодательства за подобные нарушения также предусмотрены крупные штрафы и лишение водительских прав.

Соблюдение скоростного режима и правил проезда на загородных трассах является критически важным для сохранения жизни и здоровья граждан. Правоохранители призывают местных жителей и автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, особенно в темное время суток, чтобы избежать непоправимых трагедий на дорогах.

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