Томичей на улице Елизаровых оставят без холодной воды почти на полсуток

Специалисты водоснабжающей компании проведут переключение более десятка домов на улице Елизаровых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более десятка многоквартирных домов на улице Елизаровых останутся без холодного водоснабжения в понедельник. Отключение продлится с девяти часов утра до двадцати трех тридцати в связи с плановыми работами по переключению абонентов на новый участок водопроводной сети у дома номер двадцать три.

В зону отключения попадут жилые здания по адресам: Елизаровых, 19/3, 21, 21/2, 21а, 23, 23/2, 25, 25/1, 27, 27/2, 27а, 31, 33, 35 и 39а. Специалисты водоснабжающей компании просят местных жителей и собственников квартир заранее запастись водой для хозяйственных и пищевых нужд на период проведения технических работ.

Особое внимание коммунальные службы обращают на необходимость держать краны закрытыми на время отсутствия водоснабжения. Данное требование направлено на предотвращение подтопления квартир после восстановления подачи воды, так как гидроудары в системе могут привести к протечкам и повреждению сантехнического оборудования. За ущерб, причиненный по вине жильцов, не выполнивших рекомендации, ответственность несет собственник жилого помещения в рамках жилищного законодательства.

Проведение плановых работ по модернизации водопроводных сетей позволяет повысить надежность коммунальной инфраструктуры и обеспечить качественное водоснабжение потребителей в долгосрочной перспективе. Временные неудобства связаны с необходимостью технологического присоединения новых участков трубопровода к действующей системе городского водоснабжения.

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