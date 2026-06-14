В МЧС России по Томской области предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

Температура горения пуха составляет более 800 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Температура горения тополиного пуха достигает 800 градусов, что создает прямую угрозу возникновения масштабных возгораний, сообщают спасатели МЧС России по омской области. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам, студентам и местным жителям грозят серьезные административные штрафы по Кодексу об административных правонарушениях.

В период массового цветения деревьев огнеборцы призывают граждан соблюдать строгие меры предосторожности. При проведении сварочных работ необходимо тщательно проверять окружающее пространство на наличие скоплений пуха. Категорически запрещается поджигать легковоспламеняющиеся массы и бросать в них непотушенные окурки. По возможности территории следует очищать и проливать водой. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, а в случае возникновения пожара и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания или задымления необходимо незамедлительно сообщать об этом на единый номер спасения 101 или 112. Своевременный звонок помогает огнеборцам быстро локализовать пламя и предотвратить трагические последствия для жизни и здоровья людей.

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