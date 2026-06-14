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НовостиОбщество14 июня 2026 6:54

Камеры на трассах Томской области выявили почти четыре тысячи лихачей за неделю

Системы видеофиксации зафиксировали более 15 тысяч нарушений Правил дорожного движения на дорогах региона
Екатерина Сафонова
Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Томской области выявили более 15 тысяч нарушений Правил дорожного движения за неделю

Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Томской области выявили более 15 тысяч нарушений Правил дорожного движения за неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автоинспекторы выписали томским водителям почти четыре тысячи штрафов за превышение скоростного режима за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Всего с помощью комплексов фотовидеофиксации на автодорогах области выявлено 15 660 нарушений Правил дорожного движения.

Ежедневно на трассах региона работают камеры, которые в автоматическом режиме фиксируют несоблюдение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и другие нарушения. После обработки информации владельцы транспортных средств получают по почте постановления с требованием об уплате штрафа. За превышение скорости на величину от двадцати до сорока километров в час предусмотрен административный штраф в размере пятисот рублей по статье 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а при превышении более чем на шестьдесят километров в час размер штрафа увеличивается до пяти тысяч рублей или возможно лишение права управления транспортными средствами.

Основная цель использования приборов видеофиксации — обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма. Межведомственное взаимодействие между владельцами комплексов фотовидеофиксации и подразделениями ГИБДД позволяет оперативно обрабатывать материалы и привлекать нарушителей к установленной законом ответственности. Автоматизированная система обработки данных исключает субъективный фактор и обеспечивает равные условия для всех участников дорожного движения.

Соблюдение скоростного режима является одним из ключевых факторов безопасности на дороге. Превышение установленной скорости увеличивает тормозной путь автомобиля и снижает время реакции водителя на внезапно возникшую опасность, что неизбежно приводит к дорожно-транспортным происшествиям с пострадавшими. Водителям необходимо помнить, что камеры установлены не для наказания, а для сохранения жизни и здоровья граждан, студентов и местных жителей.

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