Камеры на трассах Томской области выявили почти четыре тысячи лихачей за неделю

Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Томской области выявили более 15 тысяч нарушений Правил дорожного движения за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автоинспекторы выписали томским водителям почти четыре тысячи штрафов за превышение скоростного режима за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Всего с помощью комплексов фотовидеофиксации на автодорогах области выявлено 15 660 нарушений Правил дорожного движения.

Ежедневно на трассах региона работают камеры, которые в автоматическом режиме фиксируют несоблюдение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и другие нарушения. После обработки информации владельцы транспортных средств получают по почте постановления с требованием об уплате штрафа. За превышение скорости на величину от двадцати до сорока километров в час предусмотрен административный штраф в размере пятисот рублей по статье 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а при превышении более чем на шестьдесят километров в час размер штрафа увеличивается до пяти тысяч рублей или возможно лишение права управления транспортными средствами.

Основная цель использования приборов видеофиксации — обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма. Межведомственное взаимодействие между владельцами комплексов фотовидеофиксации и подразделениями ГИБДД позволяет оперативно обрабатывать материалы и привлекать нарушителей к установленной законом ответственности. Автоматизированная система обработки данных исключает субъективный фактор и обеспечивает равные условия для всех участников дорожного движения.

Соблюдение скоростного режима является одним из ключевых факторов безопасности на дороге. Превышение установленной скорости увеличивает тормозной путь автомобиля и снижает время реакции водителя на внезапно возникшую опасность, что неизбежно приводит к дорожно-транспортным происшествиям с пострадавшими. Водителям необходимо помнить, что камеры установлены не для наказания, а для сохранения жизни и здоровья граждан, студентов и местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый поставщик топлива решил проблему автобусных рейсов в Кедровом

Водитель внедорожника травмировал мотоциклиста на трассе в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru