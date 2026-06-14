Водитель внедорожника травмировал мотоциклиста на трассе в Томске

Водитель внедорожника не уступил дорогу мотоциклу, который ехал по главной дороге. Фото: УМВД России по Томской области

Правоохранительные органы начали проверку после дорожно-транспортного происшествия на Московском тракте в Томске, в результате которого пострадал участник движения на двухколесном транспорте. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, накануне около13:30 водитель внедорожника выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения двадцатисемилетний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Стражи порядка проводят проверку по факту нарушения правил дорожного движения. За совершение данного правонарушения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, виновному лицу грозит административная ответственность в виде штрафа по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или лишение права управления транспортными средствами. В рамках реализации положений федерального законодательства о безопасности дорожного движения и региональных программ по профилактике аварийности, автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают очевидцев произошедшего.

Соблюдение правил проезда перекрестков и прилегающих территорий является критически важным для сохранения жизни и здоровья граждан, студентов и местных жителей. Координация механизмов обеспечения безопасности на дорогах региона позволяет своевременно выявлять причины дорожно-транспортных происшествий и привлекать виновных к установленной законом ответственности.

Автоинспекторы продолжают устанавливать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и призывают очевидцев аварии откликнуться для дачи показаний.

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