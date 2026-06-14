Новый поставщик топлива решил проблему автобусных рейсов в Кедровом

Заправочная станция в городе Кедровый возобновила полноценную работу Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Проблема с поставками топлива в городе Кедровый полностью урегулирована, сообщает издание «АиФ-Томск». Власти заключили договор с новым поставщиком, и бензин уже начал поступать на местную заправочную станцию, что позволяет восстановить полноценную работу общественного транспорта.

Ранее из-за отсутствия бензина на автозаправочной станции пришлось временно изменить расписание движения автобусов. Для местных жителей и дачников в будние дни отменили один из пяти муниципальных рейсов, а в выходные дни оставили только три маршрута. Вечерние отправления по средам, пятницам и праздничным дням были приостановлены, также временно прекратилась коммерческая перевозка пассажиров в садоводства.

Социальные и оперативные службы города в период дефицита были обеспечены горючим в необходимом объеме для выполнения своих функций.

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