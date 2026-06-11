Ветераны СВО из Томской области соревнуются в шести дисциплинах в Красноярске

Ветераны специальной военной операции из Томской области на открытии соревнований. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Шесть ветеранов специальной военной операции из Томской области принимают участие в межрегиональных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества», которые стартовали в Красноярске. Томскую область представляют Руслан Мамедов из Томска, Александр Баландин и Денис Гаевский из Северска, Олег Ахромейко из Шегарского района, Аслам Исмоилов из Бакчарского района и Роман Шишов из Чаинского района, сообщает пресс-служба регионального отделения фонда.

В программу состязаний включены шесть дисциплин: пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, волейбол сидя, настольный теннис и пауэрлифтинг. Турнир объединил ветеранов спецоперации из всего Сибирского федерального округа и стал площадкой для демонстрации физических и волевых качеств защитников Родины.

Участие в спортивных мероприятиях является важной составляющей комплексной адаптации участников специальной военной операции наряду с программами дополнительного профессионального образования, в том числе подготовкой управленческих кадров «Наши Герои». Межведомственное взаимодействие между государственным фондом «Защитники Отечества», Министерством спорта Российской Федерации и Паралимпийским комитетом России обеспечивает реализацию федеральных и региональных программ поддержки ветеранов в рамках национального законодательства.

Спортивные турниры подобного формата способствуют не только физической реабилитации ветеранов, но и их социальной интеграции, позволяют найти новых друзей и единомышленников. Соблюдение правил безопасности при использовании спортивного инвентаря и снаряжения является обязательным требованием для всех участников соревнований.

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