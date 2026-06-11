Командно-штабные учения прошли на исследовательском ядерном реакторе ТПУ

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

На ядерном реакторе Томского политехнического университета прошли плановые командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В региональном управлении МЧС уточнили, что в течение одного дня были отработаны два сложных сценария развития аварий.

Согласно первой легенде, во время планового обхода механиком реакторной зоны, произошло резкое падение давления теплоносителя первого контура. Связь с сотрудником, находившимся в эпицентре условной аварии, была потеряна. Зафиксировано повышение радиационного фона. Персонал отработал алгоритмы локализации аварии, дезактивации и спасения человека.

По второй легенде, произошло условное возгорание в системе специальной вентиляции. Стояла задача немедленно объявить и провести эвакуацию персонала, а также ликвидировать очаг возгорания.

В учениях было задействовано 175 человек, в том числе, сотрудники Главного управления МЧС России по Томской области. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

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