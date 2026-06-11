Акция «Один день с полицией» показала томичам будни правоохранителей

Томичи смогли примерить форму полицейского и пообщаться с кинологами в рамках акции «Один день с полицией России». Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Сотрудники томской полиции провели масштабную акцию «Один день с полицией России», в рамках которой горожане смогли погрузиться в повседневную работу правоохранительных органов и увидеть, как организована служба защитников правопорядка. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Мероприятие началось с лекций сотрудников различных подразделений профилактической направленности. Гости узнали о специфике работы патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных и специалистов по делам несовершеннолетних. Затем томичам продемонстрировали современные спецсредства и экипировку, а также возможности экспертно-криминалистической службы, которая играет ключевую роль в раскрытии преступлений.

Особый интерес у участников вызвало общение с кинологами и их четвероногими напарниками. Собаки, прошедшие специальную подготовку, показали свои навыки по поиску запрещенных веществ и задержанию правонарушителей. Сотрудники Госавтоинспекции организовали игровые тренажеры, позволяющие оценить реакцию и внимание водителей в смоделированных дорожных ситуациях.

Каждый участник акции убедился, что безопасность города — это сложный, напряженный и очень ответственный труд. Полицейские отвечали на вопросы жителей, рассказывали о нюансах службы и делились профессиональными историями. Подобные мероприятия помогают гражданам лучше понимать специфику работы правоохранительных органов, а сотрудникам полиции — становиться ближе к тем, кого они защищают.

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