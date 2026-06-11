Режим готовности введен в Томской области из-за 70 лесных пожаров

Сухая и безветренная погода может привести к большой беде Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим повышенной готовности введен в Томской области с 11 июня из-за ухудшения лесопожарной обстановки и высокого класса пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального Департамента лесного хозяйства.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда зарегистрировано 70 пожаров на площади более 2 тысяч гектаров, жителям региона напоминают об ответственности по статье 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Сложная ситуация связана с установившейся жаркой сухой погодой и лесными пожарами в зоне авиационного тушения. Наиболее напряженная обстановка складывается в Верхнекетском, Парабельском, Первомайском, Асиновском и Александровском районах.

Режим повышенной готовности вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и предусматривает принятие дополнительных мер по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках федерального и регионального законодательства.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Томской области зарегистрировано 70 лесных пожаров на общей площади 2174,45 гектара. Причинами возгораний стали несоблюдение жителями правил пожарной безопасности в лесах (48 случаев) и грозы (22 случая). За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит административный штраф в размере от 1500 до 5000 рублей по статье 8.32 КоАП РФ, а в условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.

По данным специалистов, в ближайшие дни местами по Томской области сохранится чрезвычайная (красный уровень) и высокая (оранжевый уровень) пожарная опасность по условиям погоды.

Жителям региона необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички и окурки, не выжигать сухую траву. При обнаружении возгорания или задымления в лесу следует незамедлительно сообщить об этом на круглосуточную горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.

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