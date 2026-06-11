В Ушайке и Белом озере в Томске нашли кишечную палочку

Необорудованные для купания водоемы могут быть рассадником возбудителей инфекций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске и Томском районе проведены первые исследования воды в реках и озерах. По информации регионального управления Роспотребнадзора, исследована вода из озер в поселке Наука и деревне Кисловка, а также в Белом озере.

Пробы воды взяты из рек Басандайка в Аникино; Ушайка в поселке Заварзино; Томь, в районе Речного вокзала и Коммунального моста.

Несоответствие воды гигиеническим нормам выявлено по бактериологическим показателям в Белом озере и в Ушайке. Там нашли кишечную палочку. Санитарные врачи не рекомендуют также купаться в районе Речного вокзала. По статистике прошлых лет вода в этом месте чаще всего не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Это связано с несанкционированными сбросами сточных вод.

Необорудованные для купания водоемы, особенно со стоячей, непроточной водой, могут быть рассадником возбудителей инфекций, которые попадают туда от диких и домашних животных, птиц и с продуктами их жизнедеятельности в том числе.

В этом году показатели качества воды и почвы в регионе будут отслеживаться в течение всего купального сезона в 73 мониторинговых точках.

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