В Томске ремонт в переулке 1905 года идет с опережением графика

Ремонт в переулке идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске масштабный ремонт в переулке 1905 года между улицами Большой Подгорной и Карла Маркса идет с опережением графика. По данным городских властей, завершено фрезерование на площади более пяти тысяч квадратных метров, бригады рабочих начали укладывать асфальт.

Как только завершится ремонт в переулке, в порядок начнут приводить улицу Розы Люксембург. Ремонтировать переулок и улицу одновременно не стали, чтобы не провоцировать автомобильные заторы на этом участке.

В Томске также объявлено о начале ремонта тротуара вдоль проспекта Ленина, на участке от «1000 мелочей» до БКЗ. Этот участок похорошеет впервые за последние двадцать лет.

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