Томичку задержали в момент оборудования тайника — закладки с наркотиком

В Томске задержана местная жительница в момент оборудования тайника-закладки с запрещенным веществом. В полиции региона уточнили, что в тайнике находилось более тридцати граммов мефедрона.
Женщина 1986 года рождения работала курьером в теневом магазине по реализации запрещенных веществ. После обустройства тайника, ей предстояло забрать крупную партию синтетических наркотиков, расфасовать на разовые дозы и реализовать бесконтактным способом.
Возбуждено два уголовных дела.
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