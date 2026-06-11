Томичку задержали в момент оборудования тайника — закладки с наркотиком

Тайник курьер оборудовала в Ленинском районе. Фото: УМВД России по Томской области

В Томске задержана местная жительница в момент оборудования тайника-закладки с запрещенным веществом. В полиции региона уточнили, что в тайнике находилось более тридцати граммов мефедрона.

Женщина 1986 года рождения работала курьером в теневом магазине по реализации запрещенных веществ. После обустройства тайника, ей предстояло забрать крупную партию синтетических наркотиков, расфасовать на разовые дозы и реализовать бесконтактным способом.

Возбуждено два уголовных дела.

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