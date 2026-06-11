На участке Ленина от «1000 мелочей» до БКЗ в Томске построят остановку

При движении от ТЮЗа к ЦУМу будет еще одна остановка Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

На участке проспекта Ленина между магазином «1000 мелочей» и БКЗ построят остановку для пассажиров общественно транспорта.

По информации городских властей, заездной карман уже оформлен. Сейчас автобусы и троллейбусы, двигаясь в сторону площади Ленина, сначала останавливаются на ТЮЗе, затем на ЦУМе. Между двумя этими точками довольно приличное расстояние. Томичи неоднократно заявляли о том, что между ТЮЗом и ЦУМом нужна еще одна остановка. Новая остановка появится напротив уже существующей на проспекте Ленина при движении от площади Ленина к ТЮЗу.

Пять лет назад, в 2021 году, в Томске было решено перенести остановку «ЦУМ» на проспекте Ленина в направлении Губернаторского колледжа социально-культурных технологий.

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