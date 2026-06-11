В регионе возможны порывы ветра Фото: Елена Белоусова.

В томском ЦГМС уточнили прогноз погоды в регионе на субботу и воскресенье, 13 и 14 июня. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни.

В субботу в Томске и области будет дуть юго-восточный ветер, при грозах возможны порывы до 17 метров в секунду. В воскресенье ожидается восточный ветер, также с порывами при осадках.

Температура воздуха в выходные дни будет примерно одинаковой. Ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 °С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозы и сильные дожди: Стал известен прогноз погоды на День России в Томской области

На участке Ленина от «1000 мелочей» до БКЗ в Томске построят остановку

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru