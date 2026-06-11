Фото: Елена Белоусова.
В томском ЦГМС уточнили прогноз погоды в регионе на субботу и воскресенье, 13 и 14 июня. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни.
В субботу в Томске и области будет дуть юго-восточный ветер, при грозах возможны порывы до 17 метров в секунду. В воскресенье ожидается восточный ветер, также с порывами при осадках.
Температура воздуха в выходные дни будет примерно одинаковой. Ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 °С.
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