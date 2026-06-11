Томича будут судить за удар случайного прохожего головой о металлический люк

Весенний досуг у пивного магазина в Томске закончился ударом головы о канализационный люк Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья в Томске рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В прокуратуре Томской области изданию «КП-Томск» сообщили, что инцидент, закончившийся причинением вреда здоровью, произошел в апреле возле одного из пивных магазинов в областном центре.

Прямо у торговой точки компания мужчин распивала спиртные напитки. У одного из них завязался словесный конфликт с другим посетителем торговой точки.

Томич, которого теперь ждет суд, попытался сгладить нарастающий конфликт и для этого ударил по лицу мужчину 2001 года рождения. Тот упал на землю, ударился головой о металлический люк и потерял сознание. Травмы экспертиза классифицировала как тяжкий вред здоровья.

Вину в содеянном обвиняемый признал, объяснив, что не хотел таких последствий.

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