Томича будут судить за удар случайного прохожего головой о металлический люк

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Мировой судья в Томске рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В прокуратуре Томской области изданию «КП-Томск» сообщили, что инцидент, закончившийся причинением вреда здоровью, произошел в апреле возле одного из пивных магазинов в областном центре.
Прямо у торговой точки компания мужчин распивала спиртные напитки. У одного из них завязался словесный конфликт с другим посетителем торговой точки.
Томич, которого теперь ждет суд, попытался сгладить нарастающий конфликт и для этого ударил по лицу мужчину 2001 года рождения. Тот упал на землю, ударился головой о металлический люк и потерял сознание. Травмы экспертиза классифицировала как тяжкий вред здоровья.
Вину в содеянном обвиняемый признал, объяснив, что не хотел таких последствий.
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