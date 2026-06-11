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НовостиОбщество11 июня 2026 2:25

В Томской области действуют двенадцать лесных пожаров

Лес горит на территории пяти лесничеств
Елена Белоусова
Самая сложная ситуация в Верхнекетском районе

Самая сложная ситуация в Верхнекетском районе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области утром 11 июня действуют двенадцать лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что лес горит в Асиновском, Верхнекетском, Первомайском, Парабельском и Тимирязевском лесничествах. Самая сложная ситуация в Верхнекетском районе — там действуют пять очагов.

5 июня в этом районе был введен режим ЧС, 8 июня его отменили.

За прошедшие сутки на территории Томской области ликвидировано шесть лесных пожаров.

По состоянию на 11 июня класс пожарной опасности в лесах региона по условиям погоды — 3,7 (это средняя пожарная опасность).

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