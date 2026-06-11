Ложка кофе спасет квартиры томичей от комаров и мошки

Молотый кофе нужно смешать с зубной пастой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие томичи летом 2026 года обратили внимание на крупных и агрессивных комаров. Издание mosaica.ru поделилось секретом, как спасти себя от укусов, даже если в доме или на даче нет фумигатора.

Нужно смешать одну столовую ложку молотого кофе и одно столовую ложку зубной пасты. Далее следует отрезать от рулона туалетной бумаги полоску в 40 сантиметров, скрутить в тугой жгут, обмазать получившейся смесью, положить в стакан и поджечь верхушку. Тлеющий жгут выпускает ароматный дым, который комары не любят.

Мухи боятся комбинации лавра и эвкалипта. Несколько сухих листьев лавра достаточно смочить двумя-тремя каплями эфирного масла эвкалипта, положить в тканевый мешочек и подвесить в местах скопления насекомых. Запах приятен для человека, мухи воспринимают его как угрозу.

Защитить свое пространство от мошек поможет следующий лайфхак: в пластиковую миску налить яблочный уксус, добавить несколько капель жидкости для мытья посуды. Сладковатый запах привлекает мошек, они садятся на поверхность и тонут благодаря мыльной пленке.

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