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9 июня 2026 11:50

Осталась с ребенком без жилья и работы: Как выживает томичка в кризисной ситуациифото

В Томске одинокая мама потеряла работу и крышу над головой
Анна КОВАЛЁВА
Женщине с малышом предложили временно заехать в социальную гостиницу. Фото: создано по запросу «КП» нейросетью

Женщине с малышом предложили временно заехать в социальную гостиницу. Фото: создано по запросу «КП» нейросетью

Весной 2026 года 36-летняя томичка Елена С.* оказалась на грани отчаяния. Из-за болезни женщину уволили, одновременно арендодатели резко подняли плату за квартиру. Череда проблем привели к тому, что одинокая мама и ее трехлетний сын Максим* остались буквально на улице без денег и помощи. Когда ситуация казалась безвыходной, женщине повезло найти временное пристанище в социальной гостинице. Реальная жизненная история в деталях — в материале «КП-Томск».

«Еще по юности я переехала из области в город, здесь живу уже более 20 лет. Близких никого. Так случилось, что у ребенка возникли трудности с адаптацией в детском саду — сын плакал, прятался, не шел на контакт со сверстниками. Какой-то стресс у него сразу начинался, ребенок весь зажимался. Потом у Максим простудился, я сама тоже слегла с температурой, насморком и кашлем. Просидели дома целый месяц. Из-за моего больничного меня уволили», — делится в интервью Елена.

Так женщина потеряла единственный источник дохода. По роковому стечению обстоятельств именно тогда, сложный момент, владелец съемной квартиры поднял плату сразу на 7 тысяч рублей. Для Елены это стало непосильным бременем. Она начала искать того, кто мог бы хоть чем-то помочь. Знакомая пообещала женщине приютить их с малышом. Одновременно Елена обращалась в местные благотворительные организации. Была надежда на кризисный центр «Маленькая мама», но все места в нем оказались занятыми. Там мне подсказали разузнать о социальной гостинице «Росток». Уверили, что, если с ним не получится, то нас все же примут, на улице не оставят.

«В соцсети «ВКонтакте» я увидела публикацию об этом отеле и сохранила номера на самый крайний случай. И он настал — тогда, когда обещанная помощь от знакомой внезапно отменилась и нас не смогли приютить. Позвонила в соцгостиницу, директор пригласила приехать, и в апреле нас туда приняли. Здесь мы может жить не более трех месяцев», — говорит томимчка.

На фото — трехлетний сын Елены в социальной гостинице. Фото предоставила Елена С.

На фото — трехлетний сын Елены в социальной гостинице. Фото предоставила Елена С.

Необычный отель находится там, где когда-то был детский дом. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации выделен один этаж, где обустроена комната на две семьи. Помещение разделено перегородками, поэтому у постояльцев есть приватные пространства.

Уютный уголок для сна. Фото предоставила Елена С.

Уютный уголок для сна. Фото предоставила Елена С.

Условия для проживания создали весьма комфортные. Фото предоставила Елена С.

Условия для проживания создали весьма комфортные. Фото предоставила Елена С.

«Мы как будто в разных комнатах живем с другими людьми, но друг друга слышим», — уточняет Елена. Она добавляет, что в соцгостинице предусмотрены общая кухня и санузел. Ребенка кормят бесплатно — еду выдают в пищеблоке. Взрослые же покупают продукты и готовят сами.

«В «Ростке» с нами работают психологи — Татьяна Анатольевна и Ирина Павловна. Моему сыну очень-очень нравится. Он прямо с удовольствием ходит на занятия, общается со специалистом», — говорит женщина.

Обретение жилья, пусть и временного, позволило женщине не впасть в депрессию, а, наоборот, собраться с новыми силами. К настоящему моменту Елена уже смогла найти работу по своей творческой профессии, идет оформление документов. Одновременно женщина готовит медицинскую карту для устройства ребенка в новый детский сад. Из прошлой организации Максима пришлось выписать, потому что оплачивать посещение было нечем. По словам Елены, частный садик мальчик мог посещать благодаря налоговым вычетам.

«В любой ситуации, даже в самой сложной, которая кажется тупиком, отчаиваться не надо: есть выход. И он обязательно найдется, важно его искать», — посоветовала Елена всем людям, ведь абсолютно любой человек может оказаться в беде.

Надпись на стене напоминает о том, что проблемы решаемы. Фото предоставила Елена С.

Надпись на стене напоминает о том, что проблемы решаемы. Фото предоставила Елена С.

Томичка призналась: то, что случилось с ней и малышом весной текущего года — первая настолько серьезная трудность в жизни маленькой семьи. Женщина очень благодарна тем, кто оказал спасительную поддержку, подарил надежду на возможность «выкарабкаться». Как выяснилось, Елене С. повезло даже больше, чем она подумала сначала, ведь социальная гостиница в Томске открылась только 30 марта. Как раз в то время, когда женщина оказалась в трудной ситуации. Героиня нашей публикации и ее трехлетний сын стали одними из самых первых постояльцев миниатюрного отеля.

Место для игр. Фото: пресс-служба департамента по вопросам семьи и детей Томской области

Место для игр. Фото: пресс-служба департамента по вопросам семьи и детей Томской области

Специально для тех, кому тоже необходима помощь, «КП-Томск» узнала подробнее о проекте. Работает гостиница круглосуточно на базе центра помощи детям «Росток», находится по адресу улица Льва Толстого, 47. Объект рассчитан на шесть мест (для двух взрослых человек и для четырех детей). Три месяца — это максимально возможный срок проживания.

Фото: пресс-служба департамента по вопросам семьи и детей Томской области

Фото: пресс-служба департамента по вопросам семьи и детей Томской области

«Главная задача — не просто не позволить людям оказаться на улице, а помочь им выйти из сложной жизненной ситуации, восстановить привычные связи с обществом. Специалисты здесь предлагают комплексную помощь: бытовую, медицинскую, психологическую и педагогическую. Женщинам содействуют в поиске временной или постоянной работы, в восстановлении утерянных документов, оформлении пособия на ребенка. Бесплатно консультируют по юридическим вопросам, планированию семьи, здоровому питанию, уходу за жильем, отказу от зависимостей. Отдельное внимание уделяют профилактике детской безнадзорности и социального сиротства. Для этого налажено взаимодействие с органами опеки, медициной, центром занятости и общественными организациями», — рассказала изданию начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Наталья Извекова.

Она также уточнила, что в социальной гостинице анализируют причины кризиса и разрабатывают индивидуальный план сопровождения для каждого постояльца. Специалисты стараются научить людей справляться с возможными трудностями в будущем самостоятельно.

*Имя изменено по просьбе героини публикации

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в регионе многодетным семьям расширили условия получения и использования выплат.

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