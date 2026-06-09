Женщине с малышом предложили временно заехать в социальную гостиницу. Фото: создано по запросу «КП» нейросетью

Весной 2026 года 36-летняя томичка Елена С.* оказалась на грани отчаяния. Из-за болезни женщину уволили, одновременно арендодатели резко подняли плату за квартиру. Череда проблем привели к тому, что одинокая мама и ее трехлетний сын Максим* остались буквально на улице без денег и помощи. Когда ситуация казалась безвыходной, женщине повезло найти временное пристанище в социальной гостинице. Реальная жизненная история в деталях — в материале «КП-Томск».

«Еще по юности я переехала из области в город, здесь живу уже более 20 лет. Близких никого. Так случилось, что у ребенка возникли трудности с адаптацией в детском саду — сын плакал, прятался, не шел на контакт со сверстниками. Какой-то стресс у него сразу начинался, ребенок весь зажимался. Потом у Максим простудился, я сама тоже слегла с температурой, насморком и кашлем. Просидели дома целый месяц. Из-за моего больничного меня уволили», — делится в интервью Елена.

Так женщина потеряла единственный источник дохода. По роковому стечению обстоятельств именно тогда, сложный момент, владелец съемной квартиры поднял плату сразу на 7 тысяч рублей. Для Елены это стало непосильным бременем. Она начала искать того, кто мог бы хоть чем-то помочь. Знакомая пообещала женщине приютить их с малышом. Одновременно Елена обращалась в местные благотворительные организации. Была надежда на кризисный центр «Маленькая мама», но все места в нем оказались занятыми. Там мне подсказали разузнать о социальной гостинице «Росток». Уверили, что, если с ним не получится, то нас все же примут, на улице не оставят.

«В соцсети «ВКонтакте» я увидела публикацию об этом отеле и сохранила номера на самый крайний случай. И он настал — тогда, когда обещанная помощь от знакомой внезапно отменилась и нас не смогли приютить. Позвонила в соцгостиницу, директор пригласила приехать, и в апреле нас туда приняли. Здесь мы может жить не более трех месяцев», — говорит томимчка.

На фото — трехлетний сын Елены в социальной гостинице. Фото предоставила Елена С.

Необычный отель находится там, где когда-то был детский дом. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации выделен один этаж, где обустроена комната на две семьи. Помещение разделено перегородками, поэтому у постояльцев есть приватные пространства.

Уютный уголок для сна. Фото предоставила Елена С.

Условия для проживания создали весьма комфортные. Фото предоставила Елена С.

«Мы как будто в разных комнатах живем с другими людьми, но друг друга слышим», — уточняет Елена. Она добавляет, что в соцгостинице предусмотрены общая кухня и санузел. Ребенка кормят бесплатно — еду выдают в пищеблоке. Взрослые же покупают продукты и готовят сами.

«В «Ростке» с нами работают психологи — Татьяна Анатольевна и Ирина Павловна. Моему сыну очень-очень нравится. Он прямо с удовольствием ходит на занятия, общается со специалистом», — говорит женщина.

Обретение жилья, пусть и временного, позволило женщине не впасть в депрессию, а, наоборот, собраться с новыми силами. К настоящему моменту Елена уже смогла найти работу по своей творческой профессии, идет оформление документов. Одновременно женщина готовит медицинскую карту для устройства ребенка в новый детский сад. Из прошлой организации Максима пришлось выписать, потому что оплачивать посещение было нечем. По словам Елены, частный садик мальчик мог посещать благодаря налоговым вычетам.

«В любой ситуации, даже в самой сложной, которая кажется тупиком, отчаиваться не надо: есть выход. И он обязательно найдется, важно его искать», — посоветовала Елена всем людям, ведь абсолютно любой человек может оказаться в беде.

Надпись на стене напоминает о том, что проблемы решаемы. Фото предоставила Елена С.

Томичка призналась: то, что случилось с ней и малышом весной текущего года — первая настолько серьезная трудность в жизни маленькой семьи. Женщина очень благодарна тем, кто оказал спасительную поддержку, подарил надежду на возможность «выкарабкаться». Как выяснилось, Елене С. повезло даже больше, чем она подумала сначала, ведь социальная гостиница в Томске открылась только 30 марта. Как раз в то время, когда женщина оказалась в трудной ситуации. Героиня нашей публикации и ее трехлетний сын стали одними из самых первых постояльцев миниатюрного отеля.

Место для игр. Фото: пресс-служба департамента по вопросам семьи и детей Томской области

Специально для тех, кому тоже необходима помощь, «КП-Томск» узнала подробнее о проекте. Работает гостиница круглосуточно на базе центра помощи детям «Росток», находится по адресу улица Льва Толстого, 47. Объект рассчитан на шесть мест (для двух взрослых человек и для четырех детей). Три месяца — это максимально возможный срок проживания.

Фото: пресс-служба департамента по вопросам семьи и детей Томской области

«Главная задача — не просто не позволить людям оказаться на улице, а помочь им выйти из сложной жизненной ситуации, восстановить привычные связи с обществом. Специалисты здесь предлагают комплексную помощь: бытовую, медицинскую, психологическую и педагогическую. Женщинам содействуют в поиске временной или постоянной работы, в восстановлении утерянных документов, оформлении пособия на ребенка. Бесплатно консультируют по юридическим вопросам, планированию семьи, здоровому питанию, уходу за жильем, отказу от зависимостей. Отдельное внимание уделяют профилактике детской безнадзорности и социального сиротства. Для этого налажено взаимодействие с органами опеки, медициной, центром занятости и общественными организациями», — рассказала изданию начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Наталья Извекова.

Она также уточнила, что в социальной гостинице анализируют причины кризиса и разрабатывают индивидуальный план сопровождения для каждого постояльца. Специалисты стараются научить людей справляться с возможными трудностями в будущем самостоятельно.

*Имя изменено по просьбе героини публикации

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в регионе многодетным семьям расширили условия получения и использования выплат.

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