Задача была — убедить молодых лосей покинуть город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Насыщенным выдалось утро среды, 10 июня, у сотрудников Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Около 7 утра начальнику департамента Андрею Коломину позвонили и сообщили, что во дворе дома на улице Советской, 110 стоят три лося. Андрей Коломин рассказал изданию «КП-Томск» — чтобы помочь гостям выбраться из города, на место событий выезжали сотрудники департамента и три экипажа ГИБДД, затем полиция частично перекрывала движение по улице Нахимова.

Спасательная операция заняла больше часа. Задача была — убедить молодых лосей покинуть город, для этого около десяти человек сопроводили их к Лагерному саду. Жители Томска, которые около 8.00 ехали на работу в том районе, увидели процессию своими глазами. В пабликах томичи уже начали выкладывать фото лесных обитателей, сделанные, в том числе, на пересечении проспекта Ленина и улицы Савиных.

Лоси погуляли по Томску и уплыли по реке. Видео: Департамент охотничьего и рыбного хояйства Томской области

Глава департамента охотничьего и рыбного хозяйства сообщил, что операция по выдворению неожиданных гостей была энергозатратной, лоси не очень понимали, чего хотят от них люди, тем не менее закончилось все благополучно — один из лосей уплыл из города по реке, еще двое предпочли пойти берегом.

В Томске сегодня утром побывали совсем молодые животные, появившиеся на свет в прошлом году. Специалисты полагают, что в город они пришли из любопытства и для пропитания.

Томичам при встрече с неожиданным гостем из леса, следует звонить в единую диспетчерскую службу 112.

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