Солнечная активность 11 июня в регионе будет очень высокой Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томске и области в четверг, 11 июня. По прогнозам томского ЦГМС, в районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни и град.

Ветер юго-восточный с порывами при грозах до 15-17 м/с. Температура воздуха в области днем составит +25…+30 °С.

В Томске днем в четверг местами ожидается лишь небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с порывами до 12 м/с. Воздух раскалится днем до +28…+30 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое пекло: Как томичам не прожариться при +32°С и выше

В Томске будут судить родных братьев за кражи продуктов из магазинов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru