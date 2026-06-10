Томская область развивает кластер сферы услуг с трудоустройством молодежи

Молодые люди могут уже на этапе 9 класса выбрать профессию по душе. Фото: администрация Томской области

Образовательно-отраслевой кластер сферы услуг Томской области объединил более 6,5 тысячи студентов, что составляет 22,2% от общего контингента системы среднего профессионального образования региона. Уровень трудоустройства выпускников достигает 68%, что подтверждает востребованность специалистов на местном рынке труда. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Представители образовательных организаций, работодатели и отраслевые эксперты обсудили подготовку кадров для предприятий общественного питания, торговли, сервиса и легкой промышленности, а также наметили ключевые направления развития взаимодействия.

Подготовка специалистов ведется в Колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг, Колпашевском социально-промышленном колледже и Томском техникуме социальных технологий. Студенты осваивают направления «Технология продукции общественного питания», «Поварское и кондитерское дело», «Швейное производство», «Сервис и туризм», «Хлебопечение» и другие.

Инфраструктура кластера включает учебно-производственные комплексы и авторские мастерские, где условия максимально приближены к реальному производству. Среди них — «Фабрика вкуса», площадки по изготовлению хлебобулочных изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов, мастерская «Формула стиля» и другие образовательные пространства.

Важным элементом подготовки является практико-ориентированное обучение. Студенты проходят стажировки на предприятиях-партнерах, знакомятся с современным оборудованием и производственными процессами, получают опыт решения профессиональных задач под руководством наставников. Работодатели участвуют в разработке образовательных программ и оценке результатов подготовки, что позволяет учитывать актуальные потребности экономики региона.

В Томской области особое внимание уделяется наставничеству: за каждым молодым специалистом закрепляют опытных наставников от образовательных организаций и работодателей. Они помогают адаптироваться в профессии, совершенствовать компетенции и выстраивать карьерную траекторию.

По итогам встречи определен ряд решений, направленных на укрепление взаимодействия системы профессионального образования и работодателей. Среди приоритетных задач — расширение возможностей учебно-производственных комплексов, проведение конференции «Образование и бизнес: точки соприкосновения. Вместе формируем будущее кадров», развитие системы наставничества, организация стажировок мастеров производственного обучения на предприятиях-партнерах, совершенствование механизмов сетевого взаимодействия для обеспечения кадровых потребностей отрасли и развитие чемпионатного движения «Абилимпикс».

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