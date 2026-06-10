Парабельский суд отправил в колонию строгого режима нарушителя условий надзора

Несмотря на судебные запреты, мужчина систематически нарушал режим Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Парабельский районный суд вынес приговор местному жителю за неоднократное нарушение административных ограничений. Мужчина, ранее осужденный за преступление против половой свободы, будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Административный надзор сроком на десять лет был установлен в отношении фигуранта в 2023 году после отбывания наказания за тяжкое преступление. Несмотря на судебные запреты, мужчина систематически нарушал режим, оставаясь ночью вне жилого помещения и появляясь в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За подобные проступки он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Подсудимый полностью признал свою вину. Государственный обвинитель, принимая во внимание криминальное прошлое и систематические нарушения, настаивал на необходимости изоляции гражданина от общества для его исправления. Суд согласился с доводами прокурора и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Соблюдение административного надзора находится на совместном контроле прокуратуры и органов внутренних дел. Нарушение установленных ограничений влечет за собой не только штрафы и административные задержания, но и уголовную ответственность с реальным лишением свободы, что подчеркивает жесткий контроль правоохранительных органов за данной категорией лиц.

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