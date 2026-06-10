Деблокировали пострадавших и спасали кошку: в ТО ПСС рассказали об итогах недели

Ведомство отчиталось о ликвидации последствий дорожных аварий, техногенных происшествий и оказании помощи гражданам в бытовых ситуациях. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Томские спасатели за неделю ликвидировали последствия серьезных дорожных аварий и техногенных происшествий, в результате которых погибли несколько человек. По данным регионального ведомства, всего за семь дней июня специалисты спасли семь человек, в том числе одного ребенка, и оказали помощь девяти гражданам, обратившимся за содействием в экстренных ситуациях. Об итогах недели рассказали в ОГБУ «ТО ПСС».

Наиболее резонансными вызовами стали дорожно-транспортные происшествия и обрушения. На Шегарском тракте произошло столкновение трех легковых автомобилей, унесшее жизнь одного из участников. Спасателям пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент для деблокирования тела погибшего из автомобиля. В другом инциденте водитель легковой машины врезался в опору рекламного щита и оказался заблокированным в деформированном салоне. Специалисты оперативно извлекли пострадавшего с использованием спинального щита и передали его медикам скорой помощи.

Серьезная ситуация сложилась в аварийном четырехквартирном доме, где произошло частичное обрушение кровли. Внутри здания оказался заблокирован человек, которого спасатели эвакуировали со второго этажа. Еще один трагический случай произошел в городе, где мужчина упал с восьмого этажа на крышу пристройки. Спасательному отряду потребовалось провести транспортировку тела погибшего. Также специалисты вскрывали квартиры, где граждане не открывали двери, в одном из таких случаев был обнаружен погибший.

Помимо ликвидации последствий ЧП, сотрудники экстренных служб регулярно выстраивают механизмы межведомственного взаимодействия с медицинскими работниками и полицией для помощи гражданам в бытовых ситуациях. За отчетный период произошло множество обращений, связанных с застреванием детей в решетках фонтанов, заклиниванием металлических колец на пальцах и спасением животных, в том числе кота, застрявшего в двигателе машины. В Молчановском районе из-за подтопления территории спасатели организовали доставку продовольствия жителям населенного пункта Игреково.

Оперативное реагирование на любые угрозы жизни и здоровью граждан остается приоритетной задачей для экстренных служб региона в рамках обеспечения общественной безопасности. Специалисты призывают жителей соблюдать правила безопасности на дорогах и в быту, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться по номерам экстренного вызова.

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