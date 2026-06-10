Бастрыкин заинтересовался проблемами жителей села Палочка Томской области

Жители пожаловались на отсутствие социальной инфраструктуры и транспорта Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с проблемами жителей села Палочка, Верхнекетского района. Следственные органы региона начали расследование после жалоб местных жителей на отсутствие в селе нормально работающего транспорта, а также связи и света. Подробности рассказали сегодня в СУ СК РФ по Томской области.

В населенном пункте не организовано муниципальное транспортное сообщение с районным центром, регулярно происходят перебои в электроснабжении домовладений граждан, а также отключения сотовой связи. Кроме того, в ближайшее время планируется закрытие единственной школы. Обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли.

Указанная ситуация освещалась в сети Интернет и ранее ставилась на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении неоднократно возбуждались уголовные дела, которые впоследствии отменялись надзорным органом. В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Святославу Горячеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Глава ведомства потребовал отчета о проводимой работе по реальным мерам разрешения проблем жителей населенного пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое томичей заработали более трех миллионов рублей на организации азартных игр

ТДСК отсудила более 220 миллионов рублей за удорожание реконструкции аэропорта

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru