ТДСК отсудила более 220 миллионов рублей за удорожание реконструкции аэропорта

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Десятый арбитражный апелляционный суд в Москве 8 июня 2026 года подтвердил законность требований томской строительной компании АО «СУ ТДСК» о взыскании с заказчика компенсации удорожания работ при реконструкции аэропорта в Богашево. Общая сумма выплат превышает 220 миллионов рублей, сообщила пресс-служба подрядчика.

Спор возник в рамках государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, заключенного в сентябре 2019 года. Начальная стоимость договора составляла 3,777 миллиарда рублей.

По данным компании, в период с 2020 по 2024 год существенно изменились экономические условия. Среди причин удорожания названы санкционное давление, колебания курса рубля, рост ключевой ставки Центробанка, а также увеличение стоимости строительных материалов, оборудования и конструкций. Фактические затраты на реконструкцию аэропорта значительно превысили не только первоначальные расходы, но и предусмотренную контрактом прибыль.

Отказ заказчика компенсировать дополнительные затраты привел к убыткам компании, что вынудило подрядчика обратиться в суд. Судебная инстанция учла, что возможность компенсации дополнительных расходов по бюджетным строительным контрактам предусмотрена постановлениями правительства России. Также была принята во внимание проверка сметной стоимости проекта, подтвержденная заключением Главгосэкспертизы России.

Ранее, в начале марта, Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о нарушениях при реализации проекта по реконструкции аэропорта Богашево. Надзорное ведомство выявило необоснованное увеличение стоимости контракта и ущерб бюджету свыше 6 миллионов рублей.

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