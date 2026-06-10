Трое томичей заработали более трех миллионов рублей на организации азартных игр

Игры заключались в выпадении комбинаций одинаковых изображений или символов Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Томска направила в суд уголовное дело о незаконной игорной деятельности. Обвинения предъявлены трем жителям областного центра.

По версии следствия, более года — с августа 2024 года по ноябрь 2025 года — в городе работал подпольный игровой клуб, куда пускали лишь избранных. Располагался он в переулке Плеханова.

В нежилом помещении напарники установили двенадцать компьютеров с программным обеспечением для азартных игр и доступом в интернет. Игры заключались в выпадении комбинаций одинаковых изображений или символов, которые менялись в случайном порядке при нажатии клавиш.

Доход от противоправной деятельности превысил три миллиона рублей. Вину в содеянном компаньоны признали частично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске будут судить родных братьев за кражи продуктов из магазинов

За неделю клещи почти три тысячи раз атаковали жителей Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru