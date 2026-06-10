В магазинах братьев интересовали главным образом продукты Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске будут судить трех братьев, выносивших продукты из магазинов мимо кассы. Прокуратура Томской области сообщила, что уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимых мужчин в возрасте 25, 30, 40 лет.

С января по апрель этого года братья совершили одиннадцать краж из магазинов различных торговых сетей. Они следили за обстановкой в торговых точках, предупреждая друг друга о появлении посетителей или сотрудников, а затем каждый брал товары и прятал под куртку. С украденным родственники проходили мимо кассы. При очередной попытке кражи одного из братьев задержал продавец, двум другим удалось убежать.

Братья выносили из магазинов сыр, колбасу и кофе. Видео: Прокуратура Томской области

Установлено, что каждый из них приходил в магазины поодиночке с той же целью — вынести без оплаты понравившиеся товары. Общая сумма причиненного ущерба превысила 80 тысяч рублей.

В прокуратуре уточнили, что старший из братьев, уже отбывавший в местах лишения свободы наказание за имущественные преступления, самовольно поменял место жительства, скрывшись от административного надзора. За это ему также предстоит нести ответственность перед законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За неделю клещи почти три тысячи раз атаковали жителей Томской области

В Томске закрыт проезд по участку переулка Мариинский

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru