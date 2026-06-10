В областном центре 11 июня ожидаются кратковременные дожди Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на ближайшие сутки, 11 июня, уточнили в томском ЦГМС. В области местами возможны кратковременные дожди, грозы, днем при грозах — ливни и град. Ветер юго-восточный с порывами при грозах до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днем ожидается +25…+30 градусов.

В Томске предстоящая ночь пройдет без существенных осадков, днем в областном центре местами возможен небольшой дождь и гроза.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+16 °С, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов.

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