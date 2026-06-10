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НовостиОбщество10 июня 2026 5:35

В Томске закрыт проезд по участку переулка Мариинский

Томичам предстоит искать пути объезда до 12 июня включительно
Елена Белоусова
В начале лета в Томске — множество участков, где проезд невозможен из-за работ коммунальщиков

В начале лета в Томске — множество участков, где проезд невозможен из-за работ коммунальщиков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томске для движения транспорта закрыта часть переулка Мариинского между проспектом Комсомольским и улицей Ново-Киевской. По информации городских властей, на этом участке начался ремонт тепломагистрали №2.

Объявлено, что работы продлятся до 24.00 пятницы, 12 июня. До этого момента автомобилистам предстоит объезжать переулок Мариинский.

К 10 июня в Томске закрыто движение по улице Дзержинского из-за масштабных работ ресурсоснабжающей организации, сужена часть улицы Крылова, частично закрыты для движения улицы Кузнецова и Алтайская.

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