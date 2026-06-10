50 авиапожарных направлены в Томскую область для борьбы с пожарами

Очаговые возгорания возникли от грозовых разрядов на северо-востоке и в центральных районах области Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Пятьдесят парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны направлены в Томскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров на труднодоступных территориях. Решение о переброске сил принято по обращению регионального Департамента лесного хозяйства в Рослесхоз, сообщили в ведомстве.

Ситуация в регионе осложняется грозовой активностью, аномально жаркой погодой с температурами выше +30°C и отсутствием осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в отдельных районах Томской области сохранится чрезвычайная (красный уровень) и высокая (оранжевый уровень) пожарная опасность.

Вчера, 9 июня, на территории области зарегистрировано восемь лесных пожаров, все из которых возникли от ударов молний в зоне лесоавиационных работ. Шесть очагов обнаружены на северо-востоке региона в Верхнекетском районе, еще два — в центральной части в Парабельском районе и на юго-востоке в Первомайском районе.

По состоянию на 11:00 московского времени 10 июня в регионе продолжается тушение восьми пожаров на площади 317 гектаров, включая четыре новых очага. С начала суток ликвидировано четыре пожара на площади 40 гектаров. В борьбе с огнем задействовано 87 человек и шесть единиц техники. Авиационное патрулирование лесов, а также доставку сил и средств в зону пожаров обеспечивают самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8.

Прибывшие специалисты Федеральной авиалесоохраны усилят группировку сил для борьбы с труднодоступными пожарами, которые возникают в отдаленных районах, куда невозможно добраться наземным транспортом.

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