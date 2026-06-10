Фото: Елена Белоусова.
Переменная облачность ожидается в Томске и области в среду, 10 июня. По информации синоптиков томского ЦГМС, в районах области в течение дня местами возможны кратковременные дожди, грозы, утром — туманы.
Ветер юго-восточный с порывами при грозах до 17 м/с. Температура воздуха днем составит +28…+33 °С.
В Томске день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы могут достигать 13 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до +29…+31 градусов.
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