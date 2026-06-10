В областном центре день пройдет без существенных осадков Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томске и области в среду, 10 июня. По информации синоптиков томского ЦГМС, в районах области в течение дня местами возможны кратковременные дожди, грозы, утром — туманы.

Ветер юго-восточный с порывами при грозах до 17 м/с. Температура воздуха днем составит +28…+33 °С.

В Томске день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы могут достигать 13 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +29…+31 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осталась с ребенком без жилья и работы: Как выживает томичка в кризисной ситуации

В Томской области за два месяца произошло девятнадцать ДТП с участием диких животных

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru